В Киеве пройдут военные учения по обороне

В Киеве с 11 по 14 декабря состоятся военные учения группировки сил и средств обороны города. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, его слова приводятся в Telegram-канале администрации.

Как рассказал Попко, во время тренировок пройдут практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Цель обучения, по его словам, это наращивание боевых возможностей войск во время подготовки и ведения оборонительной операции.

15 ноября сообщалось, что в Румынии военные не смогли в ходе учений запустить одну из трех ракет ЗРК Patriot. Причиной сбоя стала техническая неполадка.

В декабре сообщалось, что норвежские военные проводят тренировочные захоронения на фоне конфликта на Украине. Сержант Вооруженных сил (ВС) Норвегии Стиан Мо заявил, что такие учения позволяют бойцам «проветрить головы» и быть готовыми к военным действиям.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.