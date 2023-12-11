В США испытали оружие нового поколения

Американские военнослужащие испытали стрелковое оружие нового поколения Next Generation Squad Weapon 6,8 миллиметрового калибра. Об этом сообщает Army Recognition.

Военные осуществили выстрелы из винтовков NGSW-R, автоматических винтовок NGSW-AR, а также системы управления огнем NGSW-FC на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. В ходе стрельб бойцы сравнивали особенности эксплуатации современного оружия с карабинами M4A1 и пулеметами M249, которые придут на смену винтовкам NGSW.

По мнению стрелка-автоматчика из 75-го полка рейнджеров Максимилиано Аргуиндеги, с M249 можно двигаться быстрее, однако он все же отдает предпочтение NGSW-AR.

В свою очередь, сержант Джек Скотт из 101-й воздушно-десантной дивизии отметил, что убойная сила патрона калибра 6,8 миллиметра стала основным преимуществом NGSW по сравнению с M4 и M249.

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