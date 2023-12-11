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В США рассказали о проблеме в переговорах по помощи Украине и Израилю

Bloomberg: сенат столкнулся с проблемой в переговорах по помощи Киеву и Израилю

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Reuters

Переговоры в сенате конгресса США по помощи Украине и Израилю столкнулись с проблемой в связи с сохранением разногласий по поводу пограничной политики между Соединенными Штатами и Мексикой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Прямо сейчас требования республиканцев необоснованны. На самом деле они не получают голосов демократов», — цитирует издание сенатора от Демократической партии Криса Мерфи, который называется ключевым переговорщиком с республиканцами.

В ответ на требования республиканских конгрессменов глава Белого дома Джо Байден сообщил о готовности пойти на «существенные компромиссы» по вопросу границы, но республиканцы отказываются голосовать за помощь Украине и угрожают использовать «все доступные рычаги» до тех пор, пока администрация президента США не предпримет требуемые действия.

До этого британская газета The Guardian сообщала, что администрация президента США Джо Байдена поставляла Израилю танковые снаряды в обход конгресса.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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