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Военный эксперт перечислил преимущества российских вертолетов Ка-52М

Военный эксперт Суконкин: вертолеты Ка-52М могут поражать более удаленные цели

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Минобороны РФ

Модернизированные вертолеты Ка-52М, которые на днях впервые задействовали в зоне конфликта на Украине, имеют более совершенную защиту и другие характеристики по сравнению с предшественниками. Об этом «Московскому Комсомольцу» рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

«Ка-52М можно охарактеризовать как вертолеты, как машины, способные поражать более удаленные цели и обеспечивающие сохранность жизни личного состава», — объяснил Суконкин журналистам.

Специалист рассказал, что вертолеты оснащены легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) «Изделие 305», которые, развивая скорость до 230 м/с, могут бить как по стационарным, так и по движущимся целям на расстоянии до 14,5 км. Большое количество взрывчатки, которой начинены ЛМУР, позволяет им эффективно уничтожать крупные объекты по типу командных пунктов и казарм.

Помимо прочего, Ка-52М имеют улучшенные оптико-электронную станцию и тепловизионный канал, что позволяет вертолетам видеть дальше и четче. При этом сами машины оснащены модернизированной броней, которая спасает их от ракет с теплонаведением.

О том, что вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО, стало известно 10 декабря. Они успешно выполнили удары авиационными ракетами по опорным пунктам ВСУ на Lонецком направлении.

Ранее в Минобороны рассказали о возможностях новейшей ракеты ЛМУР.

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