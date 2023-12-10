ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников из-за нехватки военных

Украина пытается вербовать зарубежных наемников в связи с огромными потерями личного состава ВСУ, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Потребность в иностранном персонале возросла, поскольку все чаще сообщается, что украинские ВС понесли огромные потери», — говорится в материале.

По информации издания, потребность в вербовке особенно выросла после начала неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в июне.

«Ожидаемая продолжительность жизни на передовой в зонах интенсивных конфликтов для украинских военнослужащих порой составляла всего четыре часа», — отмечается в статье.

Помимо вербовки боевиков из-за рубежа, в Евросоюзе также растут призывы к ужесточению политики по отправке украинцев призывного возраста обратно на родину, пишут авторы публикации.

Из-за того, что США никак не могут определиться, будут ли дальше помогать Украине, в рядах ВСУ возникает хаос, рассказал в интервью NYT аналитик CSIS Макс Бергманн. По его словам, украинское командование не может составить план на дальнейшие месяцы, потому что не знает, на какое количество боеприпасов ему рассчитывать. Сенат США отказался рассматривать законопроект о выделении Киеву $61 млрд. Как пишет MWM, причина, по которой Штаты не хотят помогать Украине, — огромные потери западной техники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе оценили эффективность истребителей РФ против морских дронов ВСУ.