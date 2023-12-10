В Германии пообещали дать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов

Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине в 2024 году, в частности, передаст ВСУ почти 200 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

«В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тыс. артиллерийских снарядов», — сказал военнослужащий.

Он отметил, что производство боеприпасов в настоящее время увеличивается и на это никак не повлияет результат президентских выборов в США.

«Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США», — сказал Бройер.

8 декабря в Германии сообщили о передаче Украине очередной партии вооружений. В нее вошли вошли разведывательная система Luna NG, 10 разведывательных дронов VECTOR, 1750 снарядов калибра 155 мм, 70 автоматических гранатометов MGW, 6 патрульных машин, 8 грузовиков Zetros и 100 тысяч военных аптечек.

До этого в Германии предрекли Украине тяжелую зиму из-за применяемого Россией оружия.

Ранее Олаф Шольц обвинил Россию и ее президента Владимира Путина в прекращении поставок газа.