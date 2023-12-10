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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 300 военных

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Алексей Майшев/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск РФ во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами за сутки отразили восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, российские войска поразили скопление живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка ДНР.

Согласно сообщению оборонного ведомства, всего за сутки ВСУ потеряли 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля.

9 декабря на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили пять атак ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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