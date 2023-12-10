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Российские войска отразили атаку ВСУ на одном из направлений

МО: ВС РФ отразили атаку на Запорожском направлении, ВСУ потеряли до 50 солдат

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

В результате этого, отметили в министерстве, украинская армия потеряла до 50 военных.

«Подразделениями российской группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее Новопрокоповки в Запорожской области. Потери Вооруженных сил Украины составили до 50 военных, а также один автомобиль», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российская ПВО сбила шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка и Каиры в Херсонской области, а также в районе Ольшаны в Луганской народной республике и Пантелеймоновки, Песков и Трудовское в Донецкой народной республике.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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