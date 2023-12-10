ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп украинских войск. Бои шли в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 30 человек. Также украинские войска потеряли два автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российская ПВО сбила шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка и Каиры в Херсонской области, а также в районе Ольшаны в Луганской народной республике и Пантелеймоновки, Песков и Трудовское в Донецкой народной республике.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.