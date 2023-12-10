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За сутки ВС РФ сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS

МО РФ: силы ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 20 БПЛА ВСУ

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Илья Галахов/Global Look Press

Российская ПВО сбила шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка и Каиры в Херсонской области, а также в районе Ольшаны в Луганской народной республике и Пантелеймоновки, Песков и Трудовское в Донецкой народной республике.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что нанесли ракетный удар по Донецку.

Удар пришелся по Будденовскому району города.

Военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявлял в эфире украинского телеканала «Эспрессо», что, если ВСУ отступят из Авдеевки, то вся линия обороны на востоке обрушится.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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