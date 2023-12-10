Военный ВСУ возмутился поведением украинцев в Польше

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Черняк возмутился отсутствием реакции украинцев, проживающих в Польше, на блокировку границ страны польскими перевозчикам в течение двух месяцев. Его слова передает «Военное дело».

Черняк отметил, что ВСУ остро нуждаются в дронах, комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и лекарствах, однако все это «застряло на польской границе».

«За эту блокировку мы здесь в Украине платим каждый день. Нет, не деньгами. Мы за это платим нашими жизнями. В прямом смысле жизнями. Десятками, если не сотнями жизней каждый день», — заявил украинский военный.

По словам Черняка, в Польше проживают около 2 млн украинцев с польским паспортом и еще 5 млн «с официальным статусом», которые имеют право на все, кроме «как выбирать и быть избранными».

Солдат ВСУ отметил, что эти люди работают, платят налоги и двигают польскую экономику вперед, однако ничего не делают для того, чтобы снять блокаду.

8 декабря представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что на польско-украинской границе образовалась длинная очередь из грузовых автомобилей.

6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позже стало известно, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

Ранее в Германии обвинили Польшу в попытках «задушить» экономику Украины.