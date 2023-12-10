Российские части пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку ее ротации в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении», — отметил он.

По словам Чехова, при поддержке артиллерии и авиации удалось пресечь атаку и сорвать ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого. Артиллерийскими залпами уничтожили пункты временной дислокации первого батальона этой бригады в районе Урожайного, а также 118-й бригады теробороны в районе Макаровки.

До этого в украинской армии заявили о готовности сдать позиции. По словам офицера ВСУ Арти Грина, среди них следующие: плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, на левом берегу Оскола.

Накануне стало известно, что в украинской армии не учитывают возможности ограниченно годных призывников и направляют их в штурмовые подразделения.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.