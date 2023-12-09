Филиппины обвинили береговую охрану КНР в атаке на гражданские суда

КНР атаковал три филиппинских судна из водометов у спорного рифа Скарборо (кит. — острова Хуанъянь). Об этом сообщает филиппинский портал Rappler.

По данным филиппинской стороны, корабли китайской береговой охраны использовали водяные пушки против судов Бюро рыболовства и водных ресурсов, которые доставляли топливо и продукты рыболовным судам. Таким образом, китайские суда восприпятствовали поставке снабжения филиппинским рыбакам. Сообщается, что водометы были применены не менее восьми раз.

Заявляется, что коммуникационное и навигационное оборудования филиппинского судна Datu Tamblot получило серьезные повреждения в результате водной атаки.

3 декабря береговая охрана Филиппин заявила, что более 135 судов морского ополчения КНР в настоящее время находятся в Южно-Китайском море около спорного с Китаем рифа Уитсун (фил. — риф Джулиан Фелипе, кит. — Нюэцзяо). Там пояснили, что зафиксировали 111 судов ополчения КНР в этом районе еще 13 ноября, но с тех пор их количество перевалило за 135. В связи с этим Филиппины направили в район несколько патрульных лодок.

Риф Уитсун находится в 320 км от филиппинского острова Палаван и более чем в 1 тыс. км от китайского острова Хайнань. Кроме Китая и Филиппин, свои права на риф ранее заявлял и Вьетнам.

Ранее Филиппины обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море.