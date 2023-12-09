Украинские военные ворвались в оздоровительный комплекс в Закарпатье

Десятки украинских военных ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс «Косино» в Закарпатской области, чтобы раздать повестки. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении директора комплекса была применена физическая сила.

Руководство оздоровительного комплекса обратилось в правоохранительные органы, обвинив представителей военкомата в превышении служебных полномочий.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что мобилизация в стране будет проходить сложно. Так Подоляк прокомментировал вручение повесток в тренажерных залах, где представители военкоматов искали уклоняющихся от службы в армии молодых людей. Он добавил, что власти страны готовят новую программу, которая будет вести разъяснительную работу по вопросам мобилизации, в частности, новый подход к набору военнослужащих, функции и обязательства государства и мобилизованных.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.