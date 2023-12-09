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Названа причина, почему ВСУ не получат от Запада корабли

Express: ВСУ не получат корабли от Запада, так как их может перехватить РФ

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут получить военные корабли от стран Запада из-за того, что их могут перехватить Вооруженные силы РФ. Об этом заявил британскому таблоиду Express основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса.

«Чтобы доставить корабли на Украину, им придется пройти через Черное море, находиться в международных водах, и что может помешать русским попытаться перехватить их по пути?» — заявил он.

Он отметил, что поставки кораблей на Украину гораздо сильнее подвержены рискам, чем поставки других видов вооружений. При этом эксперт выразил уверенность, что Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Запад предоставит Украине военные корабли для охраны судов с зерном, говорит о том, что милитаризация республики продолжается под любым предлогом.

Ранее министр обороны Украины рассказал о «наработках» по захвату Крыма.

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