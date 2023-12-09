Командир российских штурмовиков назвал неэффективной авиацию ВСУ

Ударные вертолеты и истребители Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще появляться в небе над Артемовском (украинское название — Бахмут), однако эффективность их боевой работы является невысокой — огонь ведут неприцельный с предельной дистанции. Об этом журналистам сообщил командир одного из штурмовых отрядов бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным «Чибилия», передает ТАСС.

При этом «Чибилия» отметил, что в последнее время украинская авиация усилила свои действия, но это происходит взаимно.

«Думаю, это связано с их отступлением, чтобы сдержать наш накат. В основном работают Су-25, Ми-24. Авиация у них не такая точная, стреляют для отчетности. И вертушки их на довольно большом расстоянии пытаются отработать по нашим позициям, работают с кабрирования», — пояснил он.

Командир указал, что качество работы авиации Вооруженных сил Российской Федерации значительно выше, чем украинской. Он отметил, что если вертолеты Ми-24 или Ка-52 ВС РФ летят звеном в две машины, а за ними идет транспортный вертолет Ми-8 с группой эвакуации на случай сбития ударного вертолета, то летчики ВСУ не посылают за ударными дежурные эвакуационные группы.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что российская армия имеет значительное преимущество над Украиной в сфере военной авиации, одна из главных задач которой — уничтожение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.