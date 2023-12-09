В армии Израиля заявили о сдаче в плен сторонников ХАМАС

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил в ходе брифинга, что сторонники палестинского радикального движения ХАМАС сдаются в плен. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за последние 48 часов израильские военные задержали более 200 человек.

«За последние 48 часов мы задержали более 200 подозреваемых, десятки из них переданы подразделению 504 Разведывательного корпуса и Службе общей безопасности для расследования в Израиле», — поделился Хагари.

По его словам, среди них есть командиры боевого подразделения ХАМАС, а также спецподразделения радикалов «Нухба».

До этого агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс одобрить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для израильских танков Merkava. Эти снаряды будут использоваться в наступлении армии Израиля в секторе Газа. В Вашингтоне считают, что эти снаряды нужны для успешной операции Израиля в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.