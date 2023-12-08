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База США в Сирии подверглась обстрелу

РИА Новости: база США на месторождениях в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Hussein Malla/AP

Американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, базу обстреляли четырьмя ракетами.

Он утверждает, что снаряды упали в районе домов на месторождениях Аль-Джабса, которые американские войска занимают в качестве базы.

До этого постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что иранские силы не имеют отношения к инцидентам с силами США на Ближнем Востоке. В письме к Совбезу организации он отметил, что Тегеран отвергает необоснованные обвинения по этому вопросу.

Он добавил, что помимо обвинений со стороны США, Иран отвергает претензии Израиля и Великобритании. Иравани подчеркнул, что Тель-Авив пытается оправдать свою агрессию против невинного палестинского народа в секторе Газа и на Западном Берегу.

До этого Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о выпуске 15 ракет с территории Ирака по американской базе в Сирии.

Ранее шиитские группировки заявили об атаке дронами баз США в Сирии и Ираке.

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