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Российские силы сорвали попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра

ВС РФ предотвратили попытку диверсантов ВСУ переправиться на левый берег Днепра

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Wikimedia Commons

Министерство обороны России сообщило, что на Херсонском направлении были сорваны попытки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра и острова.

Также были нанесены удары по 35-й и 36-й бригадам морской пехоты, 124-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области.

В результате боевых действий потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, также были уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские войска в течение недели захватили в плен 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также военнослужащие Центрального Военного Округа (группировка войск «Центр») рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили применение FPV-дронов на Краснолиманском направлении.

Ранее в США рассказали об опасности российских FPV-дронов для украинских военных.

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