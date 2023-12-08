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Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Shafaq News: посольство США в центре Багдада подверглось ракетному обстрелу

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Thaier al-Sudani/Reuters

Окрестности посольства США в особо охраняемой «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака.

Дипмиссия расположена в центре города. Отмечается, что в его окрестностях были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. Согласно предварительным данным, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами, рассказал источник.

В последнее время посольства США на Ближнем Востоке неоднократно подвергались обстрелам или провокациям. В частности, 20 сентября выстрелы прозвучали у здания американской дипмиссии в Ливане. В дальнейшем Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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