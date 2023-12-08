Группировка войск «Юг» отразила атаки мехбригады ВСУ в районе Клещеевки

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что две атаки 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки были успешно отражены подразделениями группировки войск «Юг». Об этом пишет ТАСС.

Группировка «Юг» получила поддержку авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Потери противника составили до 175 убитых и раненых военнослужащих, заявляет представитель военного ведомства России.

В результате контрбатарейной борьбы противник потерял несколько артиллерийских установок, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку М-109 Palladin, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М-119. Также были поражены три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Средства противовоздушной обороны сбили 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар Донецкой народной республики.

7 декабря также сообщалось, что ВСУ потеряли до 175 военных в районе Клещеевки.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.