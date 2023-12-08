Госдеп одобрил продажу Германии оружия на $300 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Германии легких торпед MK-54 на $300 млн. С cоответствующим заявлением выступил Пентагон, передает Reuters.

В Германии планируют закупить в США 80 торпед с комплектующими и оборудованием к ним, а также тренажеры для их использования и средства тестирования этих ракет. Эти вооружения производит американский оборонный концерн Raytheon.

До этого США перенесли поставки высокоточных ракет ВСУ GLSDB на 2024 год.

Высокоточные ракеты GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 160 километров. Они могли бы стать дополнением к ограниченной партии дальнобойных ракет ATACMS, которые США передали ВСУ осенью.

Первоначальный план поставок предполагал поставку высокоточных ракет весной, однако компания Boeing объявила, что не сможет поставить ракеты до декабря.

2 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США, несмотря на оплату, не поставляют Турции истребители F-16.

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