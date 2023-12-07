Эксперты МАГАТЭ не нашли военной техники в турбинных залах ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели турбинные залы реакторных блоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) и не нашли там мин или военной техники. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Эксперты не заметили никаких мин, взрывчатых веществ, военной техники или транспортных средств в тех местах, которые они посетили. Не все части турбинных залов были доступны для осмотра, поэтому для полной оценки наличия каких-либо предметов, которые могут потенциально повлиять на ядерную безопасность, потребуется дополнительный доступ», — сказано в пресс-релизе МАГАТЭ.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие вместе с Росгвардией смогли обеспечить безопасное проведение смены наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

В ночь на 2 декабря Запорожская АЭС (ЗАЭС) лишилась питания от внешней линии электропередачи и обеспечивалась электроэнергией от дизель-генераторов в течение почти пяти часов. Отмечается, что питание собственных нужд станции при этом осуществлялось от дизель-генераторов. 2 декабря в 8:07 линия 750 кВ «Днепровская» была введена в работу.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.