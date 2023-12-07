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Украина и США будут производить снаряды калибра 155 мм

Киев договорился с американским компаниями о совместном производстве снарядов

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев договорился с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве боеприпасов калибра 155 мм, но реализация проекта займет два-три года. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, у украинской стороны существуют договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве на территории Украины боеприпасов калибра 155 мм. Он добавил, что реализация проектов займет несколько лет, минимум два, максимум три года.

Камышин подчеркнул, что Киеву нужны технологии, которые имеют партнеры.

До этого стало известно, что Украина хочет отказаться от оружия Запада и начать производить собственное на фоне трудностей с одобрением законопроекта о помощи Киеву в сенате конгресса.

По оценкам WSJ, восстановление оружейной промышленности Украины займет годы. При этом отмечается, что западные производители вряд ли будут создавать на Украине самое современное оружие.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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