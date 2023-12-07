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Стало известно о намерении Украины начать производство собственного оружия

WSJ: Киев начнет производство оружия, поскольку конгресс США не дает помощь

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина хочет отказаться от оружия Запада и начать производить собственное на фоне трудностей с одобрением законопроекта о помощи Киеву в сенате конгресса. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По оценкам издания, восстановление оружейной промышленности Украины займет годы. При этом отмечается, что западные производители вряд ли будут создавать на Украине самое современное оружие.

Как отмечает WSJ, собственное производство оружия особенно актуально для Украины сейчас, когда в США усиливается сопротивление одобрению нового пакета помощи Киеву. Западные запасы оружия истощаются, а признаков завершения конфликта пока нет.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что его страна самостоятельно не способна нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Россией.

5 декабря телеканал RTVI сообщал, что украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл, что изготовлением 122-миллиметровых снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается, в том числе, Азербайджан. На одной из фотографий из цеха, где Бочкала держит флаг, на двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium.

Ранее в Кремле назвали США «локомотивом» для Украины.

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