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США хотят усилить защиту торговых судов в Красном море из-за хуситов

В США рассматривают варианты усиления защиты торговых судов в Красном море

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Khalil Hamra/AP

США думают над тем, как усилить защиту торговых судов в Красном море, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских военных.

Они утверждают, что один из рассматриваемых вариантов — сопровождение судов в Красном море. В частности, 7 стран из оперативной группы, состоящей из 39 государств, предложили Вашингтону свою помощь. Чиновники не уточнили, какие страны выразили желание сопровождать судна.

В публикации подчеркиваются, что данные обсуждения могут отражать обеспокоенность ситуацией в регионе, а также деятельностью хуситов, из-за которой может нарушиться международный торговый поток.

До этого стало известно, что некоторые американские чиновники были разочарованы в связи с реакцией администрации президента США Джо Байдена на ситуацию с атаками на коммерческие суда в Красном море в эти выходные.

До этого командование США сообщило о четырех атаках хуситов на три коммерческих судна в Красном море 3 декабря. Военный корабль USS Carney открыл ответный огонь, сбив три беспилотника.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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