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Зеленский ввел санкции против командира «Ахмата» и бывшего полпреда Чечни

Зеленский указом ввел санкции против командира «Ахмата» и экс-полпреда Чечни

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 185 граждан, большинство из которых граждане России, и 181 юридического лица. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Под санкции попали в том числе командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и бывший полномочный представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев.

До этого Зеленский посредством двух указов ввел ограничительные меры против 303 юридических и 147 физических лиц, преимущественно из России.

Так, под рестрикции попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, руководитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, уполномоченные по правам человека в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) Дарья Морозова и Виктория Сердюкова соответственно и другие.

Ранее командир спецназа «Ахмат» оценил положение ВСУ.

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