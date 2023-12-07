Вооруженные силы Российской Федерации за сутки поразили 160 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Силами группировки «Восток» во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное Донецкой народной республики.

Помимо 160 украинских военных, были поражены две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийская система М777 американского производства.

В четверг, 7 декабря стало известно, что истребители-бомбардировщики Су-34 ВС РФ на Купянском направлении нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, уничтожив их укрепленные позиции.

Также сообщалось, что артиллеристы гвардейского Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировали расчетами гаубиц «Мста-Б» самоходное орудие (САУ) ВСУ зарубежного производства поблизости от Соледара в Бахмутском районе.

Ранее в Польше заявили о возможных крупных операциях на Украине.