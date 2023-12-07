Российские войска перехватили 27 беспилотников ВСУ за сутки

Российские войска за сутки перехватили почти 30 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что российские военные перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

«Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка Луганской народной республики, Горловка и Соледар Донецкой народной республики», — заявили в российском Минобороны.

7 декабря на территории Воронежской области системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат.

6 декабря Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили 76 украинских БПЛА и восемь ракет HIMARS за сутки.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.