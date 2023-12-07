Российские войска нанесли огневое поражение личному составу и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Сладкого, Никольского и Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Также, по данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Серебрянка ДНР, а также склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника противника в 121-м районе.

4 декабря представитель подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э), помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщил, что перерезана последняя трасса, по которой проходило снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.