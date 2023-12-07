Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины днем 7 декабря. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua» Telegram.

«По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ 31-К», — говорится в сообщении.

При этом в городе Павлоград в Днепропетровской области произошла серия взрывов.

Других подробностей не приводится.

Утром этого же дня руководитель администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в регионе получил повреждения объект портовой инфраструктуры. Речь идет о морской гавани, которая находится на реке Дунай.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.