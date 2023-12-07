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Политолог рассказал, когда может измениться ситуация в зоне спецоперации

Политолог Василий Кашин: ситуация в зоне СВО может измениться к концу 2024 года

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Александр Кряжев/РИА Новости

Ситуация в зоне специальной военной операции может измениться к концу 2024 года. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил глава Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Кашин.

Специалист уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас бросят все имеющиеся силы на подготовку к обороне. Он отметил, что перед украинской армией поставили задачу нанести России максимальные потери при минимальных территориальных уступках. Таким образом Киев и ее зарубежные союзники попытаются навязать перемирие по линии соприкосновения с возможностью присоединения Украины к НАТО.

«Это позволит продолжать использовать Украину для антироссийской политики, а при необходимости через сколько-то лет начать новую войну, очень тяжелой и опасной для России», — считает эксперт.

При этом, по словам Кашина, РФ в это же время будет пытаться загнать неприятеля в стратегический тупик. Политолог подчеркнул, что действовать при этом российской стороне необходимо осторожно, нужно избегать рисков. По его мнению, ВС РФ предстоит улучшить позиции на различных участках, нанести максимальное поражение ВСУ и подорвать экономический потенциал Украины. Также необходимо расширить военное производство, чтобы прийти к необходимому для окончания конфликта соотношению сил. Это, считает эксперт, может случиться к концу 2024 года.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов заявил, что США считают, что основой каких-либо переговоров по Украине должна быть их приемлемость для Киева.

Ранее в США рассказали, что Киев будет делать без финансовой помощи США.

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