В одном украинском регионе слышны звуки взрывов

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинская газета «Общественное» в Telegram-канале.

«В Хмельницкой области слышны взрывы», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, первый заместитель начальника Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин заявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Незадолго до этого украинское министерство цифровой трансформации республики сообщало, что зона воздушной тревоги распространилась на Хмельницкую и Винницкую области страны.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее взрывы произошли в Херсоне.