В Абхазии заявили, что Тбилиси отказался обсуждать мирные инициативы по стабильности

В МИД Абхазии заявили, что грузинские участники Женевских дискуссий вновь отказались обсуждать инициативы, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление сделано после проведения очередного раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в Женеве 5-6 декабря. В мероприятии приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при участии ООН, ЕС и ОБСЕ. Делегацию Абхазии возглавил замглавы МИД Ираклий Тужба.

В ходе дискуссии абхазская сторона акцентировала внимание на необходимости подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Согласование этого документа является ключевым вопросом повестки дня в соответствии с принципами, отраженными в 6 пункте договоренностей Медведева — Саркози. Этого не произошло на мероприятии. Этот ключевой вопрос остается открытым, указали в МИД Абхазии.

В ходе обсуждения проблем, связанных с безопасностью на местах, было отмечено, что ситуация в регионе относительно спокойная и сохраняет признаки стабильности. Большинство участников встречи подтвердили необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал, который является важным элементом обеспечения безопасности на местах. Абхазская сторона предложила инициативы по восстановлению работы этого механизма, но они не получили поддержки со стороны грузинских участников, сообщает МИД Абхазии.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.