В Израиль прибыл 200-й самолет с военным грузом из США

В Израиль прибыл 200–й по счету американский грузовой самолет с военной помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство Израиля.

«Министерство обороны Израиля сообщает о прибытии 200-го грузового самолета с военной техникой для Армии обороны Израиля [ЦАХАЛ]», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также рассказали, что с начала боевых действий в секторе Газа получили от Соединенных Штатов 10 тыс. тонн военной техники.

«Было доставлено более 10 тыс. тонн военной техники, включая бронетехнику, вооружения, средства индивидуальной защиты, медикаменты, боеприпасы и многое другое», — говорится в сообщении минобороны.

Там отметили, что такое количество закупленных военных грузов говорит о сплоченности Минобороны Израиля, Управления производства и закупок, а также отделов планирования и технологий и логистики ЦАХАЛ.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС.

Ранее США заявили, что Байден фактически руководит операцией Израиля в Газе.