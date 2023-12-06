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В минобороны Украины объяснили отказ Зеленского выступать перед сенатом США

Умеров: Зеленский не выступил в сенате США, так как «ситуация изменилась»

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Yves Herman/Reuters

Глава минобороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала Fox News сообщил, что выступление президента страны Владимира Зеленского на «секретном брифинге» в сенате США было отменено, так как «ситуация изменилась».

«Это война. Ситуация меняется. Но я думаю, что президент Зеленский благодарен за приглашение и воспользуется возможностью в следующий раз», — заявил Умеров.

5 декабря стало известно, что Зеленский в последний момент отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление в режиме видеосвязи перед американскими сенаторами.

Ранее сенатор Митт Ромни (республиканец от штата Юта) заявил, что Владимир Зеленский не нашел нужным выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для сенаторов США, касающемся выделения дополнительной помощи Киеву.

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова сообщила, что отказ Зеленского от выступления на «секретном брифинге» перед американскими сенаторами связан с несколькими причинами.

Ранее в посольстве Украины в США объяснили отказ Зеленского выступать перед сенатом.

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