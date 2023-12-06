Военный эксперт рассказал о методах защиты российских танков от БПЛА

Разработанные российскими специалистами методики защиты танков и другой бронетехники от БПЛА признаны эффективными и будут внедряться в войсках. Об этом в беседе с News.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Теперь это должно стать не какими-то отдельными экземплярами, а нормой в войсках, поэтому и вышло такое указание. Я могу сказать, что это работает», — сказал Кнутов.

Эксперт пояснил, что новые методики защиты бронетехники от ударов беспилотников демонстрировались на форуме «Армия 2023». На башне танков были установлены антидроновые козырьки и глушилки для БПЛА. Кроме того, показанная бронетехника оснащалась специальными сетями, которые сокращают радиолокационную и тепловую заметность.

25 ноября сообщалось, что в России создали новый комплекс «Чистюля» для подавления дронов.

До того западные СМИ восхитились скоростью российского танкостроения.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщал о появлении у российских танков защиты от дронов.