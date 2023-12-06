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Боец ЧВК «Вагнер» попросил убежища на Урале из-за угрозы депортации в Узбекистан

МВД приняло заявление на убежище от опасающегося от депортации бойца ЧВК «Вагнер»

МВД России приняло заявление на предоставление временного убежища от опасающегося депортации в Узбекистан бойца ЧВК «Вагнер» Александра Бабкова. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

«Сегодня сотрудники УВМ ГУ МВД России по Свердловской области приняли заявление о предоставлении временного убежища у ветерана СВО Александра Бабкова, уроженца города Ташкента Узбекской ССР», — пишет Волк.

Она добавила, что это только первый шаг в процессе урегулирования правового статуса Бабкова, но также выразила уверенность, что коллеги в МВД постараются оформить все документы оперативно.

Бабков является ветераном СВО и обладателем госнаграды «За отвагу» и медалей «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута» и «Черный крест». На родине ему грозит тюремный срок за участие в боевых действиях вне своей страны. Случай с Бабковым активно обсуждался в социальных сетях и поднимался военными корреспондентами после похожего случая с ветераном СВО, осужденным в Казахстане.

До этого бойцам ЧВК «Вагнер» вручили первые удостоверения ветеранов.

Ранее суд в Казахстане приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к 6 годам 8 месяцам за бои под Бахмутом.

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