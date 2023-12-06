Кулеба не заметил замедления помощи от Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит замедления помощи от Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского МИД.

«Я не вижу какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнеров. Если говорить о поставках оружия и боеприпасов, все будет по графику… Наши партнеры понимают, что на Украине на кону гораздо большее, чем просто будущее Украины. Поэтому я не ожидаю какого-либо замедления или снижения ни в плане внимания, ни в плане поддержки, которая идет к нам», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Европейский союз обязательно выделит Украине €50 млрд в рамках четырехлетнего плана помощи. Кроме того, Кулеба считает, что никто не заставит Украину садиться за стол переговоров с Россией до того момента, пока Киев сам не решит, что пора начинать переговоры.

До этого сенатор конгресса США Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) заявил, что Соединенные Штаты очень скоро бросят Украину из-за политических игр республиканцев.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.