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В США назвали три направления, на которых Украина терпит поражение

Axios: Украина проигрывает на фронте, в конгрессе США и в столицах Европы

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Rod Lamkey/Global Look Press

Украина терпит поражение сразу на трех направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах стран Европы. Такое мнение высказали обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт.

По их словам, военные усилия Украины столкнулись со множеством тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны.

Авторы также отметили, что обещание НАТО поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» находится под серьезной угрозой из-за палестино-израильского конфликта и неспособности конгресса США договориться в выделении помощи одновременно Украине и Израилю.

Бюджетный спор возник и среди европейских законодателей. Это ставит под вопрос финансовую помощь Украине в размере €50 млрд, пишут Басу и Кайт.

Помимо прочего, в статье говорится, что неспособность украинских Вооруженных сил добиться каких-либо военных успехов на поле боя наряду с дипломатическими неудачами оказывается полезным для России.

По мнению авторов, расчет российского президента Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у стран Запада, по всей видимости, сбывается, заключили аналитики.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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