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Британия заявила о взятии Россией большей части Марьинки

Минобороны Великобритании заявило о взятии ВС РФ большей части Марьинки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны Великобритании в соцсети X сообщило, что российские войска взяли под контроль большую часть застройки в Марьинке.

Отмечается, что россияне заняли большую часть города, но украинцы сохраняют контроль над некоторыми участками на западе Марьинки.

Этот населенный пункт контролируется ВСУ с самого начала конфликта, который длится с 2014 года. Из Марьинки украинские военнослужащие регулярно обстреливали Донецк.

5 декабря американский журналист Клейтон Моррис выразил мнение, что Украина может потерять большинство территорий, если не капитулирует в вооруженном конфликте с Россией.

До этого немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предрек распад НАТО и ЕС после победы России в СВО.

Также сообщалось, что конгресс США при новом спикере Джонсоне не одобрил ни одного пакета помощи Киеву.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь заявлял, что после того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

Ранее сообщалось, что генерал из США вдохновлял ВСУ призывами «резать глотки россиянам».

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