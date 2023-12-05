Минобороны рассказало о положении дел на Южно-Донецком направлении

Российские войска нанесли огневое поражение войскам ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой народной республики, а также Левадное Запорожской области.

За сутки на этом направлении силами РФ уничтожены четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

5 декабря Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на Купянском направлении.

До того российские силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом.

Перед этим экипажи танков Т-80БВМ сорвали ротацию ВСУ.

Ранее на Украине раскрыли причину провала контрнаступления ВСУ.