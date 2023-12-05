Российские войска смогли уничтожить до 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны РФ, российские военные также уничтожили пять автомобилей, самоходные артустановки М-109 «Paladin» и «Гвоздика», артсистему М777 американского производства.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что подразделения группировки уничтожили склад с боеприпасами 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По словам Зыбинского, потери противника составили около 95 военнослужащих, а также были уничтожены боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Также сообщается, что подразделения группировки российских войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике двух других бригад Вооруженных сил Украины. Действия произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.