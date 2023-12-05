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Страны ОДКБ намерены продолжать совместную деятельность по поддержанию безопасности

ОДКБ считает неприемлемым размещение систем вооружения у границ стран-членов

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявила, что размещение по периметру границ стран — членов договора систем вооружений, которые создают угрозу коллективной безопасности, является неприемлемым. Об этом говорится в декларации Совета ОДКБ, опубликованной на сайте организации.

В документе указано, что страны ОДКБ намерены продолжать совместную деятельность по поддержанию безопасности и недопущению дестабилизирующего воздействия в зоне свой ответственности.

Члены ОДКБ также выступают за укрепление сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности при центральной роли государств в решении вопросов безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, за разработку всеобъемлющей конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и отмечают важность задачи формирования международно-правового режима регулирования сферы использования ИКТ путем достижения универсальных юридически обязывающих договоренностей.

В организации выражают озабоченность попытками политизации международного правосудия и подчеркивают неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, говорится в декларации.

5 декабря стало известно, что Армения не отправит своего представителя на заседание ПА ОДКБ в Москве.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.

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