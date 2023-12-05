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В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ

В ДНР задержан лжесотрудник ФСБ, предлагавший услуги по комиссованию военных

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Спецслужбы Донецкой народной республики задержали жителя Горловки, притворившегося сотрудником ФСБ. Мужчина за денежное вознаграждение предлагал услуги по комиссованию военнослужащих, передает ТАСС.

В доме, где подозреваемый проживает, правоохранители нашли гранату Ф-1, запал к гранате УЗГРМ-2, автомат Калашникова, 140 патронов калибра 7,62 мм.

Оперативные материалы переданы в следственное управление Следственного комитета России по ДНР для принятия процессуального решения.

Накануне сообщалось, что в Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который шпионил за российскими военными.

Также в Омской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего мужчину, который в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). В отношении него возбудили уголовное дело за публичные призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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