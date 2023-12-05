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Разработчик ЗПРК «Панцирь-С» сообщил об успешном выполнении плана на 2023 год

«Высокоточные комплексы» сообщили о досрочном выполнении заказа на «Панцирь-С»

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Валентин Капустин/РИА Новости

Компания «Высокоточные комплексы», разработчик и производитель ЗПРК «Панцирь-С», сообщила о досрочном выполнении государственного оборонного заказа на боевые машины, объявленный на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

«Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика», — заявили в компании.

«Панцирь-С» представляет собой самоходную зенитно-ракетно-пушечную систему на базе грузовика «КамАЗ». Задача комплекса — прикрытие войск от угрозы воздушного нападения, борьба с некоторыми видами ракетного вооружения и беспилотниками.

До этого российские «Панцири» и «Буки» сбили авиабомбы, выпущенные Израилем по Дамаску.

Дежурные силы сирийских расчетов ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» было сбито пять авиабомб.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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