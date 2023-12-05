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Производитель ЗРПК «Панцирь» рассказал о модернизации комплексов

Производитель «Панцирей» повысил точность их работы по дальнобойным ракетам

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Валентин Капустин/РИА Новости

Российские разработчики модернизировали зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь», благодаря чему была повышена точность его ударов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дальнобойным ракетам. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в государственную корпорацию «Ростех».

В заявлении указано, что специалисты внедрили в «Панцирь» определенные доработки. При этом последние позволили повысить эффективность комплекса, в том числе при поражении «сложных» снарядов и дронов.

«Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений», — уточняется в публикации.

Также в холдинге подчеркнули, что «Высокоточные комплексы» досрочно выполнили государственный оборонный заказ 2023 года на поставку данного вида техники российским войскам. В настоящее время предприятие, расположенное в городе Туле, продолжает выпускать зенитные ракетно-пушечные комплексы с опережением графика.

4 декабря представители нижегородского авиационного завода «Сокол» сообщили о модернизации российских истребителей-перехватчиков МиГ-31. Как отметили сотрудники предприятия, воздушное судно было обновлено в рамках государственного оборонного заказа за текущий год для военного ведомства РФ.

Ранее в России разработали новый переносной комплекс для подавления беспилотников «Чистюля».

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