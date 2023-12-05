В США разочарованы реакцией администрации Байдена на атаки на суда в Красном море

Некоторые американские чиновники были разочарованы в связи с реакцией администрации президента США Джо Байдена на ситуацию с атаками на коммерческие суда в Красном море в эти выходные. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, по мнению чиновников, администрация Байдена намеренно преуменьшает угрозу военно-морским силам США в Красном море и Персидском заливе.

Представители министерства обороны и высшие должностные лица администрации США заявили, что «не могут оценить», был ли американский военный корабль целью атак.

Один из американских чиновников заявил Politico, что администрация США преуменьшает серьезность ситуации в Красном море, чтобы избежать эскалации напряженности в регионе, которая и так высока из-за конфликта Израиля и ХАМАС.

До этого командование США сообщило о четырех атаках хуситов на три коммерческих судна в Красном море 3 декабря. Военный корабль USS Carney открыл ответный огонь, сбив три беспилотника.

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