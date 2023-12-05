Украинская армия снизила интенсивность огня артиллерии под Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины снизили интенсивность артиллерийского огня из западных систем на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это может быть связано с плохими погодными условиями. В настоящее время для украинских артиллеристов затруднены доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи, а также корректировка ведения огня при помощи беспилотного летательного аппарата.

Министерство обороны России ранее сообщило, что экипажи боевых самолетов Су-25, используя неуправляемые авиационные ракеты С-8, нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении.

Накануне стало известно, что российские войска отразили пять атак украинских войск под Красным Лиманом. В результате этого ВСУ потеряли до 280 солдат.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.