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Российский корабль прибыл в Южно-Китайское море

Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» прибыл в Южно-Китайское море

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Пресс-служба Восточного военного округа

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Трибуц» прибыл в Южно-Китайское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«БПК «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота прошел Сингапурский пролив и зашел в Южно-Китайское море. При прохождении через Сингапурский пролив экипаж БПК провел тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов», — сообщили в ТОФ.

В регионе действует отряд Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» — в дальний поход корабли направились 7 октября. «Адмирал Пантелеев» и «Печенга» покинули вьетнамский порт Камрань.

До этого отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Камрань во Вьетнаме.

Российские корабли поприветствовали генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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